Cassano: "Fu giusto venire alle mani con Stramaccioni"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In un'intervista rilasciata a Sky Sport Antonio Cassano è tornato a parlare della lite con Andrea Stramaccioni di cinque anni fa criticando pesantemente l'ex allenatore dell'Inter: “Stramaccioni è stata la peggior persona incontrata nel mondo del calcio, ne ho incontrate tante, ma lui le ha battute tutte. - spiega Cassano tornando con la mente alla stagione 2012/13 – Non è stata una persona leale e onesta, davanti ti diceva una cosa e dietro tante altre. Raramente sono finito alle mani con qualcuno, ma con lui fu giusto farlo. Era una persona che non mi piaceva e continua a non piacermi, e non mi piacerà mai”.