Nell’intervista rilasciata a La Repubblica l’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato anche dei suoi presidenti spiegando che i due con cui si è trovato meglio sono Riccardo Garrone alla Sampdoria e, a sorpresa, Antonio Gozzi della Virtus Entella nonostante non sia mai stato alle sue dipendenze: “In assoluto Riccardo Garrone. Poi, anche se non l’ho mai praticamente avuto come presidente, Tonino Gozzi che conosco bene. Ha fatto dell’Entella un modello di società. Si tratta di due persone serie, perbene, sincere e leali che non hanno nulla a che vedere con le tante cose brutte che ci sono nel calcio di oggi. So che il sogno di Gozzi è quello di portare l’Entella in Serie A e glielo auguro di cuore. Sarebbe bellissimo per lui e per il calcio”.