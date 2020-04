Cassano svela il suo giovane preferito: "Carrascal del River è un mostro"

Intervenuto in una diretta Instagram con il giornalista Pierluigi Pardo, Antonio Cassano ha parlato di vari temi, in particolare dei giovani talenti del calcio europeo e mondiale: "Credo che 120 milioni per Joao Felix siano troppi: ha disputato una buona stagione nel Benfica, ma ha Mendes come agente e questo fa la differenza. Mi piacciono molto Serge Gnabry, Leroy Sané, Christian Pulisic e Jadon Sancho. Due mesi fa dissi che Mount è un fenomeno, poi lo ha ribadito anche Messi. E se lo dice lui, sarà vero. Quello che però può veramente diventare il prossimo fenomeno del calcio è Jorge Carrascal del River Plate, un mostro".