Cassano: "La Lazio? Se esce nessuno si strapperà i capelli"

Antonio Cassano, ex calciatore di Roma e Milan tra le altre, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del match della Lazio: "Sono contenti di andare fuori, loro vogliono andare in Coppa dei Campioni. Non si strapperanno i capelli se andranno fuori dall'Europa League, il loro obiettivo è quello di finire quarti in campionato. Il vero play della Lazio è Luis Alberto, il pallino ce l'ha sempre lui. Mi piace l'idea offensiva della Lazio, Milinkovic-Savic e Luis Alberto sono molto importanti. La priorità della Lazio è quella di giocare a calcio".