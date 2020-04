Cassano: "Mi sto costruendo un futuro da ds, sono pronto. Allegri il top, Sarri una delusione"

“Sono un privilegiato, ho una famiglia felice e anche la piscina”. Antonio Cassano è chiuso in casa da un mese e mezzo, ma fra famiglia, svago e allenamenti che gli hanno fatto perdere 3 chili il tempo sembra scorrere, per lui. L’ex talento di Bari vecchia ha parlato al Corriere della Sera spiegando come trascorre il suo tempo e quali progetti ha per il futuro: “Mai studiato così tanto… Mi piace da matti visionare i giocatori di tutto il mondo. Mi colpiscono particolari che ad altri magari sfuggono. Mi sto costruendo un futuro da ds, io sono pronto”.

Quindi, un passaggio sui suoi allenatori ideali: “Come allenatore prenderei Bielsa, è un rivoluzionario. In Italia il migliore è Allegri: ama la tecnica e parla di qualità. Sarri? Mi ha deluso”.