Cassano: "Nel mondo del calcio c'è tanta gente che non sa niente. E poi Baggio è fuori"

L’ex attaccante Antonio Cassano è intervenuto oggi in diretta su Instagram assieme a Christian Vieri: “Nel mondo del calcio vedo tanta gente meritevole che invece è fuori, penso a Totti, te - ha detto riferendosi a Vieri -, Baggio. Poi magari ci sono direttori generali e sportivi che non sanno niente di calcio. A me piacerebbe rientrare, ma mi devono dare delle responsabilità. Io non ho bisogno dello stipendio, voglio delle responsabilità e voglio essere valutato per quello che faccio”.

Sul Coronavirus: “Leggo presidenti che spingono per giocare per interessi personali, lo capiscono che c’è di mezzo la salute della gente? Ci sono più di 25mila morti, basta che uno si ammali e siamo punto e a capo. Secondo me se continuiamo su questa strada a luglio-agosto potremmo essere fuori, altrimenti".