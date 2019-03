Questo il giudizio dell'ex attaccante Antonio Cassano a proposito dell'allenatore dell'Inter, quel Luciano Spalletti che ha avuto come tecnico a Roma: "Spalletti è una persona leale, onesta e diretta che non manda a dire le cose. Piuttosto ti attacca al muro, ma è uno che ha le palle sotto, è anche troppo per bene. Penso stia facendo un gran lavoro all'Inter, e non sono d'accordo con chi dice che a fine anno deve essere sostituito", le sue parole in collegamento con Tiki Taka su Canale 5.