Cassano scherza con Vieri sul film ispirato alla vita di Francesco Totti: "Parla solo di me..."

Nell'ormai consueta diretta Instagram in compagnia di Bobo Vieri, ieri sera Antonio Cassano ha scherzato così riguardo al film del suo ex compagno di squadra Francesco Totti, 'Mi chiamo Francesco': "Non l'ho ancora visto, ma su due ore di film parla solo di me. Quasi 45 minuti...".

"Comunque parla bene di te", la risposta di Vieri. "Ci credo, sono quasi venti anni che ci conosciamo con Francesco", ha dichiarato 'Fantantonio".