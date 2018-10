Cassano su Genova: "Adesso chi di dovere si dia una mossa"

Antonio Cassano ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dell'attaccante barese che in questi giorni si sta allenando con la Virtus Entella: "Quando ho visto il Ponte Morandi in quelle condizioni mi sono sentito male, io mi sento genovese e per noi genovesi è stato un brutto colpo. Quello della Nazionale è stato un gesto bellissimo, ora spero che chi di dovere si dia una mossa perché così Genova non può andare avanti".