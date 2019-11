Cassano sulla Roma: "Bene Fonseca, ma manca un vice Dzeko"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Antonio Cassano, ex calciatore di Roma e Milan tra le altre, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il momento dei giallorossi: "Fonseca ha fatto molto bene con lo Shakhtar, gli piace giocare offensivo, a me piacciono tanto questi allenatori. Ha avuto tantissimi infortuni, la Roma può far fatica senza un vice Dzeko. Mi piace questo tipo di allenatore".