La figura di riferimento dei tifosi dell'Hellas Verona, Luca Castellini, già coordinatore di Forza Nuova per il Nord Italia, con una nota stampa precisa che tali dichiarazioni, e quelle che seguiranno in futuro, non sono a nome di un capo ultrà – visto che lui dichiara di non essere a capo di nessuna curva – ma esclusivamente come coordinatore per il Nord Italia di Forza Nuova. Lo riporta daily.veronanetwork.it.