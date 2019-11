Catania, Lo Monaco a Sportitalia: “Montella il top, Giampaolo sempre triste. E Simeone...”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della puntata di ieri sera di Sportitaliamercato è intervenuto come ospite l’amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco. Queste le sue dichiarazioni rispetto ai tanti allenatori con cui ha avuto a che fare nel corso della carriera: “Per me essere allenatore significa esprimere il lavoro in campo, ed in questo ritengo che Montella è il più bravo di tutti. Anche più di Simeone. Fare l'allenatore comporta avere tante qualità. Simeone ne ha certamente, ma Montella è un valore aggiunto per una squadra. Su Simeone posso dire che il riconoscimento più bello arriva ogni volta che lui definisce Catania come l’esperienza più formativa della sua carriera. A Diego dicevi sempre che era un capitano non giocatore che studiava per diventare grande allenatore. Ora c’è riuscito”.

Non sono mancati i riferimenti anche a Marco Giampaolo, reduce dall’esperienza negativa al Milan: “È un allenatore triste, bravo, con grande didattica e applicazione ma anche a Catania era sempre troppo triste”.