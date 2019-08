© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima giornata di Serie A decisamente complicata per gli arbitri e l'utilizzo del VAR. Sul tema della tecnologia si è espresso Alessandro Catapano su La Gazzetta dello Sport: "Già orfano di Banti e Mazzoleni, e con Rocchi all’ultima stagione, se anche due big come Massa e Valeri – dati in grande forma – lo tradiscono, per il responsabile della Can A sarà un problema serio quest’anno coprire tutte le caselle con designazioni affidabili. Non possiamo più nascondercelo, il ricambio generazionale è più faticoso del previsto e di questo passo, tra due anni, quando anche Orsato avrà raggiunto il limite, saranno davvero dolori. C’è tempo, certamente, e Rizzoli continuerà a lavorarci, ma se il buongiorno si vede dal mattino..."