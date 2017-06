Cattelan mette gli scarpini. Giocherà nell'Hic Sunt Leones

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Dalla televisione, e dalla radio, al campo di calcio. Alessandro Cattelan, noto presentatore di Sky e Radio Deejay, ha aderito al progetto dell'Hic Sunt Leones, club della provincia di Alessandria che milita in Prima Categoria, nata sulle ceneri del fallito Derthona, venendo tesserato per il prossimo campionato. La nuova realtà sportiva che raccoglie l’eredità del vecchio club, con tanto di marchio ufficiale, potrà così contare un una personalità di spicco per il rilancio di una piazza importante per il calcio italiano. Lo riporta La Stampa.