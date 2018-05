Cauet: "Gigio? Con me all'Inter, 'nuovo Buffon' etichetta che fa male"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluigi Donnarumma è stato il protagonista in negativo della finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan. Benoit Cauet, ex calciatore dell'Inter ed ex allenatore delle giovanili nerazzurre, ha parlato a Sky Sport dell'attuale portiere rossonero: "Io l'ho allenato ai tempi dell'Inter, era un '99 che giocava con i '98. Poi è finito al Milan. L'etichetta del 'nuovo Buffon' messa su un ragazzo di 19 anni, stante le premesse fatte vedere dal giocatore, fa più male che bene. Mettere la pressione, come fatto dalla società con quel tipo di contratto, non va bene: in quel modo lì tutti poi ti vedono come un giocatore che non può sbagliare".