Fonte: Fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Radio 24 nel corso di 'Tutti Convocati', Benoit Cauet ha ampiamente parlato di Mauro Icardi, sempre più trascinatore dell'Inter: "E' cresciuto tantissimo ed è contento di essere all'Inter. Lui è un vero capitano, ha voglia di rimanere e fa gol. Magari vorremmo vederlo partecipare di più al gioco, ma in area è micidiale. E secondo me adesso è un vero leader della squadra: portare la fascia da capitano dell'Inter non è facile. All'inizio forse non se la sentiva e ci può stare, era giovane, ora invece porta avanti il gruppo e soprattutto la butta dentro".

Sulle difficoltà incontrate dai nerazzurri negli ultimi tempi, Cauet aggiunge: "Non abbiamo avuto Radja Nainggolan per infortunio e si puntava molto su di lui, Ivan Perisic dopo il Mondiale fa fatica a recuperare e lo stiamo aspettando. Ci sono giocatori che non abbiamo ancora davvero visto".