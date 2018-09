Cauet: "Se Veretout giocasse in una big, sarebbe già in Nazionale"

Fonte: Firenzeviola.it - Radio Blu

Intervenuto a proposito della partita di stasera tra Inter e Fiorentina, Benoit Cauet ha parlato della squadra di Pioli e di Veretout: "E' partita molto bene e non ha niente da perdere. In teoria può mettere in difficoltà chiunque: è la vera sorpresa del campionato. Inter? Dovrà confermare quanto visto con Tottenham e Sampdoria, dove pur non giocando bene ha vinto. Veretout? Non mi piace il cambio di ruolo impostogli da Pioli perché può dare tanto in fase offensiva, mentre davanti alla difesa gli togli movimento e inserimenti. Se fosse in una big d'Europa sarebbe già in Nazionale, secondo me è molto sottovalutato. Eysseric? In Italia si fa sempre fatica nella prima stagione, sono convinto che quest'anno possa fare molto bene".