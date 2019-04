Causio: "Ajax squadra forte e incosciente. Juve giochi con accortezza"

© foto di Federico De Luca

Franco Causio, ex giocatore della Juventus che ha disputato la finale nel '73 perdendo contro l'Ajax, ha parlato a Radio Rai Uno nel corso di "Radio Anch'Io Sport": "Cosa ricordo di quel match? Mi rimane in mente solo l'arrabbiatura per aver visto i giocatori dell'Ajax che, essendo alla terza vittoria consecutiva, non davano peso al valore della Coppa. Loro erano troppo forti e noi troppo "ragazzotti". Loro avevano Crujiff e tanti altri campioni difficilmente riscontrabili nel calcio successivo. Questo Ajax ha calciatori giovani, importanti e incoscienti. Gli ho visto fare delle cose fuori dall'ordinaria amministrazione. Sono giocatori già maturi nonostante la giovane età. Hanno la scuola dell'Ajax alle spalle che è tra le più importanti al mondo. E' da sempre così. La Juve deve stare molto accorta, ma se sarà concentrata, potrà passare il turno. Cuadrado nuovo Causio? Ha delle giocate importanti, però penso che Douglas Costa è quello che nell'1 contro 1 merita di essere ricordato. Forse mi somiglia più lui".