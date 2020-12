Causio: "La Juventus non ha trovato ancora la sua identità. Manca la cattiveria"

vedi letture

Franco Causio doppio ex della prossima sfida tra Juventus e Udinese, ha parlato a TuttoJuve dei bianconeri di Pirlo: "Credo che la Juventus non abbia ancora trovato un'identità ben precisa. Negli anni l'ha sempre contraddistinta la cattiveria, anche negli anni in cui ci giocavo io: adesso quest'ultima sembra essere venuta leggermente a mancare. C'è qualcosa che non quadra in mezzo al campo, complice anche il fatto che Pirlo non ha mai avuto tutti quanti i giocatori al top della condizione. Io opterei per far giocare tre interpreti".