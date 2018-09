Causio: "La Lazio ha grande qualità e un'arma nascosta come Parolo"

Fonte: LaLazioSiamoNoi.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Barone Franco Causio presenta la sfida tra Udinese e Lazio. Ai microfoni di Udinese TV, l’ex calciatore ha commentato: “Mi aspetto una bella partita, sono due squadre che giocano un bel calcio. La Lazio l’anno scorso ha fatto benissimo. Immobile è fortissimo lì davanti, poi Inzaghi può contare su tanti nazionali. Turnover dell’Udinese? Probabile, Velazquez potrebbe far rifiatare qualche giocatore in vista della sfida con il Bologna. Lasagna secondo me giocherà sicuro. La Lazio ha più qualità, però le partite vanno giocate. Attenzione a De Paul, può fare bene. Immobile, Leiva, Milinkovic, Luis Alberto, i biancocelesti hanno qualità da vendere. Bisogna giocare una grande partita. Attenzione a Parolo, si inserisce, è nascosto e poi butta la palla dentro".