© foto di Federico De Luca

"Cristiano Ronaldo un problema? Sì, ma per gli avversari". Intervistato dal Corriere dello Sport, Franco Causio non ha grossi dubbi. Il Barone ha inoltre rilanciato anche la sua idea per l'attacco bianconere: "Lo farei giocare con Higuain e Dybala. Fermare un tridente del genere sarebbe complicato per qualsiasi difesa. Questo sarebbe un problema ben più difficile da risolvere".