© foto di Federico De Luca

Franco Causio, storico ex calciatore non che campione del Mondo nel 1982 con la Nazionale italiana, ha parlato a Radio Gol per analizzare il momento che sta attraversando il Napoli: "Bisogna essere sinceri ed evidenziare il fatto che sia finito un ciclo. Il club fortunatamente lo ha già capito e ha avviato un primo ricambio generazionale. Alcuni giocatori presenti attualmente nella rosa di Gattuso, sono arrivati alla frutta".