Causio sull'arrivo di Sarri alla Juve: "Ho delle perplessità. Deve vincere"

© foto di Federico De Luca

Lo storico ex juventino Franco Causio, ha commentato a Tuttosport l'approdo di Maurizio Sarri alla Juventus: "Ho delle perplessità ma le avevo anche quando scelsero Conte. Sarri deve vincere, conta solo il presente, non più il passato. Champions? Non conta l'allenatore, se la Juve lo metterà nelle condizioni di vincere, può farcela".