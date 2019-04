© foto di Andrea Ninni/Image Sport

Il noto stilista di fede viola Roberto Cavalli ha pubblicato un post sul suo profilo ufficiale Twitter nel quale ha commentato la situazione della Fiorentina e la partita di ieri con le seguenti parole: "Buona settimana! Per me è un po’ triste, sono troppo influenzato dalla Fiorentina ...è penosa ! Non esiste futuro ! Non è giusto, la Fiorentina appartiene a Firenze...adesso non vale niente e i sig. Presidenti non la venderanno mai".