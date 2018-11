© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edinson Cavani torna al Napoli? All'ombra del Vesuvio il Matador è il calciatore che i tifosi vorrebbero vedere nella rosa di Carlo Ancelotti nel giro dei prossimi mesi, tra gennaio e giugno. Intanto la madre dell'attaccante del Paris Saint-Germain, intercettata sul lungomare di Mergellina, ha detto in merito al classe '87: "Mi sto godendo quest’altra bella giornata di sole, poi raggiungo Edi a Parigi, dove vivo con lui, come sempre. Ho visto in questi giorni come la gente lo ami ancora. Tutti mi chiedono perché non torna ad indossare la maglia azzurra. Questo è anche il mio sogno. Nella sua vita personale Edi è molto buono, ha il sostegno della sua famiglia e Dio ci dirà che cosa il futuro ha in serbo. Per chi ho tifato martedì? Devo proprio dirlo? Allora mi dovete credere: quando ha segnato il Paris mi si è stretto il cuore e Luca, il figlio più piccolo di Edi, mi ha abbracciato per la gioia. Ma quando Insigne ha trasformato il rigore ho esultato come una pazza e ad abbracciarmi è stato Bautista, il più grande dei miei nipotini, che è un tifosissimo del Napoli", le parole di Berta Gomez riportate da Il Roma.