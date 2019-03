© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex presidente del Bologna Alfredo Cazzola ha parlato a Il Resto del Carlino della società rossoblu: "Avere Saputo qui sempre è complicato, ma visto il momento e la delicatezza delle prossime sfide gli consiglierei di prendersi una vacanza e di venire qui per le prossime tre settimane, mandando i suoi collaboratori più diretti in vacanza: ho l’impressione che siano un po’ stressati. Fossi in lui affiancherei allenatore e giocatori in prima persona e stabilirei gli uffici sopra lo spogliatoio. Pranzerei e cenerei con giocatori e allenatore, per vedere e sentire tutto senza però interferire sulle scelte tecniche. Condivido l’idea che serva una presenza vera. Il capo azienda deve dare direttive, dettare la linea e prendere decisioni, non è una figura che possa essere mediata da processi decisionali che fanno capo a una filiera di persone. E’ lui il massimo responsabile". A riportarlo è BolognaNews.net.