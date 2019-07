L'ex presidente della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori, ha parlato di Federico Chiesa e del nuovo corso viola all'emittente televisiva Toscana Tv. Queste le sue parole: "Federico gioca nella Fiorentina grazie a me (ride, ndr). Lui è in maglia viola perché suo padre ha giocato a Firenze e l'ho portato proprio io qua. Mercato? Mi preoccupa il fatto che tutte le squadre si stiano rinforzando, mentre per i viola i giocatori sono sempre gli stessi. Ho messo tanta passione nella Fiorentina, speriamo che la nuova proprietà possa allestire una squadra competitiva".