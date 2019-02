© foto di Federico De Luca

Vittorio Cecchi Gori, ex patron della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport: “Batistuta lo comprai io personalmente, vidi una partita della Copa Libertadores. Nessun procuratore me lo nominava, lo vidi e pensai che fosse perfetto per il campionato italiano. Me lo sono comprato io di persona. De Laurentiis? A pallone giocava peggio di me, ma è bravissimo. Facendo cinema si impara a valutare anche i diritti tv del calcio. La Fiorentina? Ormai è diventata una cosa secolare. Ho una vertenza. Ho incontrato Gravina chiedendo di trovare una soluzione, è una brutta pagina anche per la storia del calcio. Fu una serie di avvenimenti abbastanza sfortunati. Speriamo di sistemare tutto”.