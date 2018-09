Ceferin: "Assenza Ronaldo? Juve l'ha comunicato due ore prima"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Aleksander Ceferin, presidente Uefa, è rimasto sorpreso dall’assenza di Cristiano Ronaldo al sorteggio di Montecarlo. "Perché non è venuto? Lo sa solo Ronaldo, dovreste chiedere a lui", le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport. "Ci aspettavamo che Ronaldo venisse. Poi, un paio d’ore prima, la Juve ci ha comunicato la novità. Dico solo che c’è stato un voto di 55 giornalisti e 80 tecnici: così hanno deciso e il risultato va accettato. L'assenza di CR7 dovuta alla mancata assegnazione del premio di migliori calciatore della scorsa Champions? Non so. Posso solo dirvi che neanch’io conoscevo il risultato fino a una settimana fa. Lo stesso Modric era sorpreso. L’ho chiesto a Giorgio Marchetti (il vice segretario, ndr) e mi ha risposto che non sarebbe stato comunicato niente, neanche ai giocatori. Meglio così per mantenere l’interesse, no? Comunque di Ronaldo non so e, magari, ci sono altre ragioni dietro la sua assenza. Meglio essere ottimisti", ha detto Ceferin.