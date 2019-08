N.1 Uefa scrive, "prematuro parlarne l'11 settembre"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - NYON (SVIZZERA) - 15 AGO - Il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, ha scritto al presidente dell'Eca, Andrea Agnelli, e a quello delle leghe calcistiche europee, lo svedese Lars-Christer Olsson, annunciando il rinvio dell'incontro dell'11 settembre prossimo fissato per discutere insieme il prossimo format della Champions League e delle altre competizioni continentali per club. La Associated Press ha potuto visionare la lettera in cui Ceferin annuncia di aver deciso il rinvio e che spiega che invierà "al più presto un nuovo invito non appena sarà sicuro che siamo pronti per una discussione approfondita". Il n.1 dell' Uefa aggiunge che "stiamo ancora raccogliendo risposte e pareri da parte delle federazioni nazionali e da altri soggetti coinvolti" e che quindi sarebbe al momento "prematuro affrontare una discussione mentre si stanno ancora analizzando le proposte provenienti dalle varie parti", anche l'Uefa non "ha fretta di prendere una decisione entro l'anno sulle competizioni del triennio 2024-27".