Dopo le parole di ieri in conferenza stampa, il tecnico del Celta Vigo Garcia ha diramato la lista completa dei convocati nella gara di campionato contro l'Osasuna. Presente il centrocampista slovacco Stanislav Lobotka, obiettivo del Napoli per rinforzare il centrocampo di Rino Gattuso, chiaro segnale di un accordo ancora non trovato tra la dirigenza spagnola e quella napoletana. Da capire però se scenderà in campo dal primo minuto, visto che già da martedì l'affare potrebbe entrare nelle battute finali.