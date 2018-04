Celtic, 16 bandiere palestinesi per ricordare "i caduti di Gaza"

Sventolate sabato scorso su spalti "per caduti strage Israele"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 2 APR - Non c'è ancora stata, complici le vacanze pasquali, una presa di posizione della federcalcio scozzese dopo quanto accaduto sabato scorso in occasione della partita di campionato fra Celtic e Ross County. I tifosi della squadra di Glasgow hanno intonato, nel corso del match, il coro "You'll never walk alone" e sventolato 16 bandiere palestinesi per onorare, così hanno fatto sapere, "i caduti della strage di Gaza compiuta da Israele". L'incontro è stato vinto dai Bhoys, nomignolo con cui vengono chiamati i giocatori del Celtic, per 3-0. Non è la prima volta che i tifosi esprimono solidarietà con il popolo palestinese contro l "occupazione del regime israeliano". Ad agosto 2016 in occasione della sfida dei preliminari di Champions i supporter biancoverdi avevano accolto gli israeliani dell'Hapoel Beer Sheva riempiendo le gradinate del Celtic Park con centinaia di bandiere della Palestina. L'Uefa aveva aperto un procedimento disciplinare e condannato il club espressione dei cattolici di Glasgow, a una multa salata.