I social sono un'arma a doppio taglio pericolosissima. Lo ha scoperto Ricardo Centurion, ex meteora del Genoa ora al Racing de Avellaneda: stamattina, il fantasista è arrivato con un'ora di ritardo all'allenamento delle riserve, adducendo come motivazione il non aver riposato bene. Una storia su Instagram ha svelato però l'arcano: Centurion, insieme a due compagni, è stato pizzicato a divertirsi in compagnia di alcune ragazze fino a tarda notte. Un altro problema per il giocatore, che era stato già punito per aver litigato con l'allenatore della prima squadra.