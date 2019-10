© foto di Federico De Luca

L’esperto direttore sportivo Franco Ceravolo intervistato da Catanzarosport24 ha parlato della Serie C soffermandosi sulla presenza di due pezzi da novanta come Silvio Berlusconi e Aurelio De Laurentiis alla guida di due squadre della terza serie: “La serie C di oggi è molto diversa da quella di alcuni anni fa, un tempo un De Laurentis non lo avreste mai trovato in queste categorie, cosi come Berlusconi al Monza ed anche lo stesso Noto a Catanzaro. - continua Ceravolo - Si è alzato il livello della concorrenza, De Laurentis e Berlusconi sanno bene che per trionfare, gli investimenti non sono tutto, serve una progettualità costruita attraverso un gruppo di persone serie, ed affidabili con provata esperienza".