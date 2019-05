Cereser sul Derby della Mole: "Toro, per vincere serve osare"

Angelo Cereser, ex giocatore del Torino, ha parlato così ai microfoni di Sky a margine delle iniziative per commemorare il Grande Torino, scomparso nella tragedia di Superga del 4 maggio 1949: "Sono esterrefatto dall'amore per questa squadra e la voglia di viverla di nuovo. E' il passepartout per essere un tifoso del Toro, io ho vissuto tutte queste esperienze e lì è nata la nostra forza. Per vincere serve osare".