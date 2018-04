Cerezo sulla Roma: "Difficile contenerla adesso. Ieri ci credevo"

L'ex giocatore della Roma Toninho Cerezo, tra i protagonisti della Coppa Campioni 1983-1984, ha parlato a Globoesporte.

La vittoria contro il Barcellona è un miracolo?

"Non è un miracolo, no. Quando giocavo nella Roma abbiamo perso contro il Dundee United 2-0 in Scozia e quando siamo tornati a Roma abbiamo invertito il risultato e abbiamo vinto per 3-0. Ma la squadra mi è davvero piaciuta perché non ha permesso al Barcellona di giocare".

Questo risultato la ha sorpreso?

"In un certo senso no. Anche perché la Roma ha giocatori molto bravi, c’è Dzeko in testa. Anche le occasioni sono state a favore, che al giorno d’oggi è fondamentale. Penso che la grande difficoltà sia passata da Barcellona. Sarà difficile contenere la Roma ora".

Pensava che la Roma ci avrebbe messo così tanto tempo a raggiungere un’altra semifinale?

"No (ride). Ho pensato che sarebbe arrivata prima, ma ora è il momento".