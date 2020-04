Cerofolini: "Mi ricorderò sempre del rigore parato a Kean. Mi consigliò Lupatelli"

vedi letture

Michele Cerofolini, portiere della Fiorentina in prestito alla Casertana, è intervenuto nella lunga maratona Instagram di FirenzeViola.it per promuovere la raccolta fondi "FV per Osma Onlus" su GoFundMe: "Il rigore parato a Kean lo ricordo bene. Era una partita con tanti significati, vennero molte persone a vederla. Prima della partita si fa il solito rituale, sono stato a guardare i rigoristi con Lupatelli e di due sapevamo dove la tiravano, gli altri un po' meno e poi c'era Kean che non si riusciva a capire. Lupatelli mi disse che non lo sapeva ma mi avvertì sul cucchiaio. Feci il passo, ma non ho spinto ed il resto è storia (ride, ndr). Ho ricevuto tanti apprezzamenti, fu un'emozione grande".

Come va alla Casertana? "Rientravo dall'infortunio, venivo dalla rottura del crociato poi sono rientrato e ho scelto Caserta perché era il migliore per tornare a giocare, per far vedere che stavo bene poi è successa questa cosa qui...".

E l'anno prima a Bisceglie? "Non dico che non volevo scendere di categoria, ma dovevo giocare e quindi l'ho dovuto fare. Ho scelto con la Fiorentina e l'ho presa bene perché pensavo comunque ad un futuro... Ho mantenuto la Nazionale, ho fatto abbastanza bene e poi l'ultima giornata mi sono fatto male".

Come sono i portieri viola? Drago è un bel personaggio, sempre positivo. Ascolta Capo Plaza da quando eravamo io, Sportiello e lui... Le sapeva tutte ancor prima di conoscere l'italiano. Appena poteva metteva sempre lui in spogliatoio. Terracciano lo conoscevo meno, ma è un ragazzo d'oro, solare, aperto. Ci siamo divertiti. Siamo una piccola famiglia all'interno di un'altra famiglia".

Cosa le ha raccontato Sportiello del Covid-19? "E' risultato positivo dopo la febbre, è stato male un giorno poi il giorno dopo ha fatto il tampone e tutti sappiamo come è andata. Ha fatto tre tamponi in seguito ed al terzo è tornato positivo: una cosa strana, non è il massimo. E' tranquillo".

Che dire di Ribery? "Ero a cena con la squadra, non ero sicuro arrivasse davvero, non ci credevo. Quando l'ho ritrovato in spogliatoio e ho pensato che non fosse lui (ride, ndr): è uno solare, gioca, scherza. Mi venne a chiedere anche come stavo".