Cerruti: "Addio De Rossi, pagina triste per la Roma"

Il giornalista Alberto Cerruti ha parlato a MC Sport Live Show dei temi più attuali del calcio italiano.

Sull’addio di De Rossi alla Roma

"Mi dispiace, l’ho visto debuttare in Nazionale, è un ragazzo che ha dato tanto alla Roma, è una bandiera. Non so le motivazioni, credo sia una pagina triste per lui e per la Roma. Trattato lui come la Juve ha fatto con Del Piero, con la differenza che De Rossi ha 35 anni, ossia non è ancora da buttare. Credo servisse più delicatezza e rispetto per chi ha dato tanto alla Roma. Non si sta dimostrando una società seria e forte. Ha mandato il via il tecnico, sono andati via Gandini e Monchi e ora lui. Non è un bel segnale".

Su Spalletti e il suo nervosismo

"E’ un uomo intelligente, ha capito che lascerà l’Inter ed è molto dispiaciuto. Credo che anche nei momenti più difficili, si debba avere un certo stile e si debba fare buon viso a cattivo gioco".