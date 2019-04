Cerruti: "Milan, Gattuso non rimarrà. Il Napoli mi ha deluso"

A MC Sport Live Show è il momento del giornalista ed opinionista Alberto Cerruti. Ecco le sue parole:

Sul Milan

"Milan-Lazio per la corsa al quarto posto è interessante. E’ un anticipo poi del ritorno di Coppa Italia. Segnale confortante la partita con la Juve per i rossoneri, ma credo che comunque finisca il campionato, Gattuso non rimarrà. Si è rotto qualcosa tra lui e società. Gattuso farà di tutto per portare il Milan al quarto posto ma queste partite non potranno cambiare il suo destino in rossonero. Si parla di un allenatore straniero, tra Pochettino ed Emery, ma io prenderei Simone Inzaghi, che ha fatto meglio in questi anni visto l’organico a disposizione. Poi è sempre pacato e sa comunicare bene. Per una società che deve cambiare è l’alternativa migliore".

Sul Napoli

"Tutti speriamo che ce la faccia in EL, ma rimane la brutta prestazione di Londra. Ha deluso soprattutto Ancelotti. Non doveva rinunciare a Milik. Comunque fuori da Champions e Coppa Italia e ora rischia in EL. E in campionato è secondo staccato. Mi ha deluso. Stagione deludente per ora quella di Ancelotti. E’ mancata la cattiveria in tante partite, a partire da quello 0-0 di Belgrado in Champions. Rispecchia il carattere gentile di Ancelotti".

Su Frosinone-Inter

"Il Frosinone ha grande morale, ha battuto la Fiorentina e poi la squadra si sta rilanciando. L’Inter è inaffidabile, poi c’è ancora la situazione delicata di Icardi. Paradossalmente con il suo ritorno, si ripropone il problema tattico".

Sulla Juve

"Nessuno può sottovalutare lo Stadium e la Juve non sbaglierà il ritorno con l’Ajax. Con Ronaldo può superare il turno. Douglas Costa andrà via per questioni extra campo. Dybala deve rimanere, sarebbe un peccato perderlo. Kean può essere il jolly in questo finale di stagione e per il futuro".