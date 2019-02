Alberto Cerruti, editorialista della Gazzetta dello Sport e opinionista di RMC Sport, ha parlato a Radio Rai Uno nel corso di "Radio Anch'io Sport": "Invece di parlare di calcio si parla del VAR e non può essere altrimenti. La decisione di Abisso è stata clamorosamente sbagliata. E' un rigore che cambia il risultato al 101'. Non oso pensare cosa sarebbe successo se questa decisione avesse cambiato il risultato di una finale o comunque di una sfida decisiva per la vittoria di un trofeo".