Cerruti su Ronaldo: "Impatto positivo ma ha bisogno di Mandzukic"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alberto Cerruti, editorialista della Gazzetta dello Sport e opinionista di RMC Sport, ha parlato della Juventus su Radio Rai Uno: "Impatto positivo per Ronaldo, che ha dimostrato di essere già in condizione. Avrebbe potuto segnare ed è stato pericoloso. Penso che potrà diventare ancora più importante per i bianconeri con l'inserimento di uno come Mandzukic. Va bene Dybala, ma lui ha bisogno di un giocatore come il croato che gli crei spazio come faceva Benzema al Real Madrid".