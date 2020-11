Cervone sul futuro di Totti: "Se rientra alla Roma, deve avere compiti importanti"

Giovanni Cervone, ospite di ParmaLive.com, parla così della Roma, prossimo avversario dei ducali e di una delle sue figure storiche, Francesco Totti: “Totti l’ho visto crescere nei primi 4 anni di carriera. Già da allora era un ragazzo bravo e tecnicamente dotato, sono stato contento per quello che poi ha fatto in carriera. Non so se adesso possa esserci davvero un futuro da dirigente. Ma se rientra deve avere compiti importanti in società, non deve rientrare solo per fare figura. Ho letto i giornali, so anche delle sue smentite. Ma penso che anche in caso di avvenuto contatto non ci sarebbero state facilmente conferme”.