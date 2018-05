Cesar: "Lazio-Inter? Sarà un altro 5 maggio"

© foto di Federico De Luca

Intervenuto ai microfoni di Radio Olympia, Aparecido Cesar, ex sia di Lazio che di Inter, ha parlato della coda finale di stagione e del duello Champions: "Penso che con l’Atalanta la Lazio abbia guadagnato un punto, ora però la testa deve andare alle ultime due partite - ha detto il brasiliano -. Lazio-Inter? Per loro sarà un altro 5 maggio. La Lazio ha dimostrato il suo valore, non è stata altalenante. Molti risultati sono stati condizionati. La squadra biancoceleste, in queste ultime due settimane, si deve comportare da grande senza guardare le altre. Sono gli altri che devono guardare i biancocelesti. Si deve rispettare tutti, ma noi siamo la Lazio: dobbiamo vincere e fare bene. Col Crotone serve la migliore formazione, altrimenti poi dovremo rincorrere l’Inter. Infortuni o meno, non importa chi andrà in campo, ma sarà fondamentale mantenere il vantaggio sui nerazzurri", le parole riportate da FcInternnews.it.