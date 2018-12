Come sarebbe stata la vita da arbitro di Graziano Cesari col VAR? "Bellissima". Lo dice l'ex fischietto a Il Mattino: "Avrei camminato per il campo col televisore in tasca, a ogni dubbio mi sarei rifugiato nelle immagini, anzi avrei rivisto l'azione pure se non avevo dubbi. Proprio non riesco a capire chi non lo fa".

Un giudizio sul VAR?

"Negativo. Peraltro mi imbarazza l'idea che nella fase del rodaggio, l'anno scorso, è andata meglio rispetto a quest'anno. Peraltro nel mezzo c'è stata l'esperienza del Mondiale dove la Var è stata un esperimento straordinario, applaudito da tutti. Ora sono troppi gli episodi da cui scaturiscono polemiche, controversie".

La possibilità per gli allenatori di chiamare il VAR?

"Ci sto. Mettere davanti a delle immagini un arbitro potrebbe spingerlo a fare retromarcia su una propria convinzione errata. Poi è giusto che i tecnici abbiano anche questo potere: tutto è cambiato in questi anni, anche il loro ruolo".