Cesari su Udinese-Torino: "Valeri ha disatteso linee guida sul VAR"

Graziano Cesari, ex arbitro internazionale, sulle colonne di Tuttosport parla dell'arbitraggio di Valeri contestato dal Torino nella gara contro l'Udinese. "Non possiamo nascondere la testa sotto la sabbia adesso: l'internazionale Valeri ha disatteso quelle che sono le linee guida, le disposizioni degli Organi Tecnici in materia di VAR (...). Proprio lui che è stato selezionato ai recenti Mondiali di Russia come esperto".