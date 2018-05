Cesari sugli episodi di Real-Bayern: "Mancano tre rigori ai tedeschi"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex arbitro Graziano Cesari ha analizzato ai microfoni di Mediaset Premium gli episodi arbitrali del "Bernabeu" nel match fra Real Madrid e Bayern Monaco: "Il primo episodio arriva sul risultato di 1-1. Lewandowski è velocissimo nel girarsi e Sergio Ramos dà una ginocchiata all'attaccante. Per me questo è calcio di rigore. Il fallo di mano di Marcelo è l'emblema del rigore. E' un intervento volontario. Credo non ci sia nulla da dire, è una parata. L'assistente e l'addizionale sono posizionati per vedere bene l'azione. Il terzo episodio c'è un tocco di Lewandowski, Sergio Ramos frana addosso all'attaccante. Se questo non è calcio di rigore non so cosa dire. Il VAR sarebbe servito".