Cesari sul rigore alla Juve: "Non si può parlare di penalty inventato"

Graziano Cesari, ex arbitro, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del rigore concesso alla Juventus per fallo di Bennacer su Paulo Dybala: "La discrezionalità arbitrale in episodi come il rigore su Chiesa o il contatto Magnanelli-Asamoah in occasione di Inter-Sassuolo diventa decisiva. Dybala sabato contro l’Empoli è bravissimo a proporsi tra il pallone e l’avversario, e poi è molto astuto e bravissimo a frenare e cercare il contatto con Bennacer. Per questo non posso dire che si tratta di un rigore inventato, poi logico che c’è la sensibilità dell’arbitro, ma non posso discutere l’interpretazione di Calvarese, posso semmai discutere il mancato intervento del VAR".