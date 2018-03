Cesena, Castori: "Pretendo rispetto, sono molto arrabbiato"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Molto arrabbiato l'allenatore del Cesena, Fabrizio Castori, dopo la gara persa al 94' contro il Foggia. Al tecnico non è piaciuta la direzione arbitrale. Ecco quanto detto a Sky Sport: "Preferisco non parlare stasera, sono molto arrabbiato, è una beffa. Non mi è piaciuta la direzione arbitrale, lasciamo stare. Non voglio entrare negli episodi, meglio che sto zitto, ingoio amaramente. Ci sono anche le nostre colpe, ma vorrei parlare della gara. Siamo stati ingenui, peccato. Meritiamo però rispetto, Cesena è una piazza importante. Siamo l'unica squadra che non ha preso un rigore ed è il terzo-quarto attacco del campionato. Mi sembra strano, non voglio piangere, ma voglio difendere il nostro lavoro.