Cesena, Moncini: "Avevo bisogno di un gol. Buon punto oggi"

Gabriele Moncini ha commentato la gara pareggiata per 1-1 dal suo Cesena contro la Salernitana: “Per un attaccante è fondamentale segnare e dopo la buona prestazione con l’Entella avevo bisogno proprio di un gol. Contento sia per il punto che per la rete. Mi piacerebbe arrivare in doppia cifra per cui non può che essere un inizio. Voglio lavorare per migliorarmi ogni giorno ed essere d’aiuto per il raggiungimento della salvezza. Oggi non è cambiato molto. Considerando però le occasioni che abbiamo creato noi e quelle della Salernitana mi tengo stretto il punto e lo porto a casa con orgoglio”.