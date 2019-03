Attaccante Shandong agguanta il 2-2 contro il Kashima Antlers

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Seconda doppietta consecutiva di Graziano Pellé nell'Asian Champions League. Dopo i due gol realizzati la scorsa settimana nel pareggio a Gyeongnam (Corea del Sud), l'attaccante del club cinese Shandong Luneng ha permesso alla sua squadra di ottenere un altro punto nel 2-2 contro il Kashima Antlers, dopo che i giapponesi si erano portati sullo 0-2 grazie alle reti di Sho Ito. Dopo appena un quarto d'ora di gioco, la strada per i detentori del titolo pareva in discesa. Ma al 20' Pellé ha accorciato le distanze trasformando un rigore fischiato per fallo di mano di Kento Misao. Il pari dello Shandong è arrivato poco dopo, quando il bomber italiano ha sfruttato un rimpallo in area per battere il portiere avversario con un forte tiro all'incrocio.